Kim Kardashian'ın Hırsızı Şoförü Çıktı

Paris'te saldırıya uğrayan Kim Kardashian'ı kenti gezdirmesi için tuttuğu şoförün soyduğu ortaya çıktı.

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın 3 ay önceki Paris soygunuyla alakalı yakalanan 17 kişiden birinin Kardashian tarafından tutulan şoför olduğu ortaya çıktı.

11 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MÜCEVHER ÇALDILAR

Kim Kardashian geçen sene Paris Moda Haftası sebebiyle gittiği Fransa'nın başkentinde 3 Ekim gününün ilk saatlerinde kaldığı lüks dairede uyuduğu sırada beş silahlı soyguncunun saldırısına uğramıştı. Soygunda hırsızlar ünlü oyuncuya ait içinde yaklaşık 11 milyon dolar değerinde mücevherlerin bulunduğu kutuyu ayrıca bir miktarda nakit parayı çalmıştı.