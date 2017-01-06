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Kim Kardashian'ın Orak-Çekiçli Kıyafeti Olay Oldu

Genellikle dekoltenin cüretkârca kullandığı giysileriyle dikkatleri üzerine toplayan Kim Kardashian, bu kez farklı bir kıyafetle gündeme geldi.

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'ın Los Angeles'taki bir bale okulunu ziyareti sırasında giydiği, üzerinde Sovyetler Birliği'nin sembollerinden orak-çekiç bulunan kırmızı sweatshirtü büyük ilgi topladı.

FİYATI 770 DOLAR

Reality şov yıldızı Kardashian, Rap şarkıcısı eşi Kanye West ve kızı North ile Fındıkkıran balesini izlemek için Los Angeles Bale Okulu'na gittiği sırada giydiği kırmızı sweatshirt ile tüm gözleri üzerine çevirdi. Kardashian'ın kıyafetinin kolunda Sovyetler Birliği'nin sembollerinden orak-çekiç bulunuyordu.
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Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 18:03:00
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