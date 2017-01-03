Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya Yeni Yıla Fas'ta Girmiş

Kerem Bürsin ile sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın gizemli seyahatini Faslı fotoğrafçı ortaya çıkardı.

Aşklarını magazin basınında uzakta yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, yeni yıla Fas-Marakeş'te girdi.

FASLI FOTOĞRAFÇI ORTAYA ÇIKARDI

Gözlerden uzak kısa bir tatil yapmak isteyen çift, eğlenmek için gittikleri Comptoir Darna isimli kulüpte fotoğrafçı Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi. Maizi, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERMİŞLERDİ

Sarıkaya ve Bürsin, 30 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmiş, muhabirlerin "Yolculuk nereye?" sorularına kaçamak yanıtlar vermişlerdi.