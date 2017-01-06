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Kendall Jenner ile Chandler Parsons Aşk mı Yaşıyor

2016'nın en çok parlayan mankenleri arasında yer alan Kendall Jenner'ın NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddiası magazin basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.

Victoria's Secret mankeni Kendall Jenner ile NBA yıldızı Chandler Parsons arasındaki yakınlaşma son dönemde ABD magazin basının 1 numaralı konusu oldu.

MAÇLARDA YALNIZ BIRAKMIYOR

Kendall Jenner, Memphis Grizzlies'te oynayan Chandlers Parsons'ı maçlarda hiç yalnız bırakmıyor. Parsons ise sık sık güzel mankenle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

YILDA 22 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

28 yaşında ve 2.06 metre boyundaki Chandler Parsons, Memphis Grizzlies'ten yılda 22 milyon dolar para kazanıyor.
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