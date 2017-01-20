Kenan İmirzalıoğlu, İki Dairesinin Kirasını Ömür Boyu Şehit Ailelerine Verecek

Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha alkışlanacak bir harekete imza attı.