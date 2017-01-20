Kenan İmirzalıoğlu, İki Dairesinin Kirasını Ömür Boyu Şehit Ailelerine Verecek

Oyunculuktaki başarılı performansıyla hayranlarını mest eden Kenan İmirzalıoğlu, yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle de herkese örnek oluyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA YÜZLERİ GÜLDÜRMÜŞTÜ
Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan İmirzalıoğlu'nun yardımları bununla sınırlı değil…
BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YAPTI
Yaptığı iyilikleri büyük bir gizlilikle gerçekleştiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz ay 2 şehit ailesine maddi yardım için kolları sıvadığı ortaya çıktı.