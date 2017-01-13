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Kemal Doğulu Hayal Kırıklığına Uğradı

Merve Sevin'in tercih ettiği kıyafet Kemal Doğulu'yu hayal kırıklığına uğrattı. Merve Sevin'in tercih ettiği kıyafet Kemal Doğulu'yu hayal kırıklığına uğrattı...
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Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 19:46:00
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