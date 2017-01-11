Kemal Doğulu, Deniz'i Teselli Etti! Kemal Doğulu, Deniz'in ağladığını görünce podyuma gelerek yarışmacıya sarıldı ve teselli etti. Kemal Doğulu, Deniz'in ağladığını görünce podyuma gelerek yarışmacıya sarıldı ve teselli etti.