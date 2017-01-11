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Kemal Doğulu, Deniz'i Teselli Etti!

Kemal Doğulu, Deniz'in ağladığını görünce podyuma gelerek yarışmacıya sarıldı ve teselli etti. Kemal Doğulu, Deniz'in ağladığını görünce podyuma gelerek yarışmacıya sarıldı ve teselli etti.
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Haber Yayın Tarihi: 11.1.2017 19:56:00
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