Kazanan Takım Galibiyeti Böyle Kutladı! Survivor 2017'deki ilk ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı galibiyeti işte böyle kutladı. Survivor 2017'deki ilk ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı galibiyeti işte böyle kutladı...

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Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 22:26:00

Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 22:26:00