Kate Hudson, Tahmin Oyununda Platonik Aşkı Olan Ünlü Aktörün Adını Açıkladı

Ünlü aktris Kate Hudson, modacı Michael Kors ile oynadığı tahmin oyununda "hangi ünlüye tutuldun?" sorusuna Jeff Bridges yanıtını vererek herkesi şaşırttı.

Ünlü moda tasarımcısı Michael Kors'un yapımcılığını üstlendiği 'Glamour Games'in üçüncü bölümünün konuğu Hollywood yıldızı Kate Hudson oldu.

Glamour Games'in 2015 yılında çekilen ilk bölümüne model Gigi Hadid, ikinci bölümüne ise yine ünlü bir manken olan Lily Aldridge konuk olmuştu. Yıllardır tanışıklığı bulunan Kors ve Hudson, oyunun kuralı gereği birbirlerine bazı ipuçları vererek belli kategorilerdeki sevdikleri şeyleri tahmin etmeye çalıştı. 57 yaşındaki modacı Kors, üçüncü bölüme özel isim olarak da 'Fave Game' adını verdi.