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Karanlığın 50 Tonu Filminin Galasına Sütyensiz Kıyafet Damgasını Vurdu

Karanlığın 50 Tonu filminin Los Angeles'te yapılan galasına ünlü oyuncu Dakota Johnson'ın sütyensiz kıyafeti damgasını vurdu.

Perşembe akşam Los Angeles'te yapılan Karanlığın 50 Tonu filminin galasına, ünlü oyuncu Dakota Johnson kıyafetiyle damga vurdu. Geceye altına sütyen giymediği elbisesi ile katılan ünlü oyuncu Dakota Johnson, medya mensuplarının ilgi odağı oldu.

E.L. JAMES'IN YENİ KİTABINDAN UYARLAMA

Karanlığın Elli Tonu, 2015 yılında Grinin Elli Tonu ile başlayan serinin yeni halkası. E.L. James'in tüm dünyada milyonlar satan aynı adlı kitabından uyarlanan bu filmin yönetmen koltuğunda Sam Taylor Johnson oturuyordu.
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Haber Yayın Tarihi: 3.2.2017 23:00:00
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