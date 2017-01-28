Kara Sevda Dizisi Ekranlara Veda Ediyor

Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Star Tv ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisi final kararı aldı.

2.sezonuyla ekranlara gelen Ay Yapım imzalı Kara Sevda dizisi, çarşamba günlerinde reyting savaşında ayakta durabilmek için bir hayli çaba sarfediyor. İddialı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla ilk günden bu yana izleyenleri ekrana kilitleyen dizi, aldığı final kararıyla sevenlerini üzdü.

DİRİLİŞ'İ GEÇEMİYOR

Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin zirveyi ele geçirdiği Çarşamba günleri, geriye kalan pek çok dizinin sonuçlarını etkiliyor. Geçen hafta '16.3' reyting ile birinci olan Diriliş Ertuğrul'un ardından, en çok izlenen ikinci dizi olan Kara Sevda sadece '5' reyting oranına sahip olmuştu.