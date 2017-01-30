2016 Kainat Güzellik yarışması Filipinler'in Manila şehrinde yapıldı. Bu sabaha karşı açıklanan sonuçlara göre kainatın en güzel kızı Fransa'dan çıktı.
64 YIL ARADAN SONRA İLK
23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas, 2016 Kainat Güzeli seçildi. Mittenaere, tacını geçen yılın birincisi Filipinli Pia Alonzo'dan teslim aldı. Böylece 64 yıl sonra ilk kez bir Kainat Güzeli Fransa'dan seçilmiş oldu.
KOLOMBİYALI GÜZEL İKİNCİ OLDU
ABD'li komedyen Steve Harvey'nin sunduğu Kainat Güzellik yarışmasında ikinci Kolombiyalı güzel oldu.