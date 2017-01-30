65. Miss Universe yarışmacısının kazananı belli oldu. Fransız diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas, rakiplerini geride bırakarak kainatın en güzel kızı seçildi.

2016 Kainat Güzellik yarışması Filipinler'in Manila şehrinde yapıldı. Bu sabaha karşı açıklanan sonuçlara göre kainatın en güzel kızı Fransa'dan çıktı.

64 YIL ARADAN SONRA İLK

23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas, 2016 Kainat Güzeli seçildi. Mittenaere, tacını geçen yılın birincisi Filipinli Pia Alonzo'dan teslim aldı. Böylece 64 yıl sonra ilk kez bir Kainat Güzeli Fransa'dan seçilmiş oldu.



KOLOMBİYALI GÜZEL İKİNCİ OLDU

ABD'li komedyen Steve Harvey'nin sunduğu Kainat Güzellik yarışmasında ikinci Kolombiyalı güzel oldu.