Jüriden O Yarışmacıya Özel İzin! Yaşadığı Hastalık Sonucu... Nazlıcan Arkan geçirdiği hastalık sonucu jürinin özel izniyle stüdyoyu terk etti. Nazlıcan Arkan geçirdiği hastalık sonucu jürinin özel izniyle stüdyoyu terk etti.