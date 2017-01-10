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Jüriden O Yarışmacıya Özel İzin! Yaşadığı Hastalık Sonucu...

Nazlıcan Arkan geçirdiği hastalık sonucu jürinin özel izniyle stüdyoyu terk etti. Nazlıcan Arkan geçirdiği hastalık sonucu jürinin özel izniyle stüdyoyu terk etti.
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Haber Yayın Tarihi: 10.1.2017 17:56:00
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