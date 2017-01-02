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Jüri İstedi Dilara Oynadı!

Jüri podyumda dansını beğenmediğini Dilara Taşkın'a kendi istediği şarkı ile dans ettirdi. Jüri podyumda dansını beğenmediğini Dilara Taşkın'a kendi istediği şarkı ile dans ettirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 19:56:00
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