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Jüri İstedi Bir Şarkı Daha Söyledi!

Dodan Özer jürinin isteği sonrası bir şarkı daha söyledi. Dodan Özer jürinin isteği sonrası bir şarkı daha söyledi. Avşar Elleri ile performans sergileyen yarışmacı izleyenleri mest etti.
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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2016 00:36:00
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