Jay-Z'ye Açılan 'Babalık Davası' 9 Yıllık Evliliği Bitiriyor

9 yıldır ünlü yıldız Beyonce ile evli olan yapımcı eşi Jay-Z'nin 22 yaşındayken reşit olmayan Wanda isimli kadınla birlikteliğinden çocuk sahibi olduğu iddiası evliliğini bitirebilir.

Müzik dünyasını R&B şarkılarıyla sarsan Beyonce ile yapımcı eşi Jay-Z'nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 9 yıllık evli olan çiftin, Jay-Z'nin eski bir ilişkisinden çocuğu olduğu dedikoduları sonrası evlerini ayırdıkları iddia edildi.

DNA TESTİ İSTEDİ, KABUL EDİLMEDİ

Jay-Z'nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite isimli bir genç, Pennsylvania'da babalık davası açtı. Bunu kanıtlamak için DNA testi talep eden gencin isteği reddedildi.

BİRLİKTE OLDUKLARINDA REŞİT DEĞİLMİŞ

Habertürk'te yer alan habere göre; o dönemde 22 yaşında olan Jay-Z'nin, reşit olmadığı belirtilen Wanda isimli kadınla yaşadığı ilişki sonucu Satterthwaite'ın dünyaya geldiği iddia ediliyor.