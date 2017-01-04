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Amerikalı Şarkıcı Janet Jackson 50 Yaşında Anne Oldu

Katarlı iş adamı Wissam Al Mana ile evlendikten sonra Müslüman olan Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında anne oldu.

Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

"SAĞLIKLI BİR DOĞUM YAPTI"

Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Jackson'ın menajeri yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının eşi Wissam Al Mana'dan, Eissa adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi. Çiftin oldukça heyecanlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Janet, stressiz, sağlıklı bir doğum yaptı ve şu an dinleniyor." ifadesi kullanıldı.

TURNELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Jackson, hamile olduğunun duyulmasının ardından turnelerini iptal ettiğini açıklamıştı.
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Michael Jackson, Janet Jackson, Müslüman, Londra, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 4.1.2017 11:01:00
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