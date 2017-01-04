Amerikalı Şarkıcı Janet Jackson 50 Yaşında Anne Oldu

Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.
"SAĞLIKLI BİR DOĞUM YAPTI"
Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Jackson'ın menajeri yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının eşi Wissam Al Mana'dan, Eissa adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi. Çiftin oldukça heyecanlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Janet, stressiz, sağlıklı bir doğum yaptı ve şu an dinleniyor." ifadesi kullanıldı.
TURNELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Jackson, hamile olduğunun duyulmasının ardından turnelerini iptal ettiğini açıklamıştı.