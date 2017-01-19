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İzdivaçtan Ayrılan Baha'dan Zuhal Topal'ı Zora Sokacak İtiraflar

İzdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adaylarından Baha, yayınladığı videoda Zuhal Topal'ı zora sokacak ifadeler kullandı.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen izdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adaylarından Baha, yayınladığı videoda Zuhal Topal ve ekibi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"NAZ'I BİR OYUNUN İÇİNE DAHİL ETTİLER"

Gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlenen, ardından program bitişinde olay çıkardığı öne sürülen Baha'nın tekme-tokat dayak yediği öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, şu ifadelere yer verdi: "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk.
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Haber Yayın Tarihi: 19.1.2017 12:05:00
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