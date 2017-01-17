İzdivaç Programında Damat Adaylarının da Karıştığı 30 Kişi Birbirine Girdi

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında Baha'nın gelin adayı Naz'a saldırması sonrası olaya diğer damat adayları, güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip ve program çalışanları da dahil oldu.