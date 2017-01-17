Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

İzdivaç Programında Damat Adaylarının da Karıştığı 30 Kişi Birbirine Girdi

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında Baha'nın gelin adayı Naz'a saldırması sonrası olaya diğer damat adayları, güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip ve program çalışanları da dahil oldu.

Star TV'de Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında geçtiğimiz hafta cuma günü canlı yayından sonra tekme tokat kavga çıktı. İddiaya göre, kavgaya stüdyodaki güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip, program çalışanları bile karıştı.

BAHA, NAZ'A SALDIRIP DÖVMEYE BAŞLADI

Cuma günkü programda, Baha gelin adayı Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesini kıskanıp stüdyoyu terk etmişti. Ne olduysa bundan sonra oldu. İddiaya göre, Baha yayından sonra arabaya binen eski sevgilisi Naz'a saldırdı, dövmeye başladı.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9169840] Haberler.com

Zuhal Topal, Star Tv, İzdivaç, Startv, Tokat

Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 11:16:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   