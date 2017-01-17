İzdivaç Programında Damat Adaylarının da Karıştığı 30 Kişi Birbirine Girdi

Star TV'de Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında geçtiğimiz hafta cuma günü canlı yayından sonra tekme tokat kavga çıktı. İddiaya göre, kavgaya stüdyodaki güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip, program çalışanları bile karıştı.
BAHA, NAZ'A SALDIRIP DÖVMEYE BAŞLADI
Cuma günkü programda, Baha gelin adayı Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesini kıskanıp stüdyoyu terk etmişti. Ne olduysa bundan sonra oldu. İddiaya göre, Baha yayından sonra arabaya binen eski sevgilisi Naz'a saldırdı, dövmeye başladı.