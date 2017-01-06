İşte Göz6 Büyük Final Tanıtımı! Survivor'a gidecek son 2 yarışmacı belli oluyor! Survivor'a gidecek son 2 yarışmacı belli oluyor! Göz6 büyük finali, bu akşam CMYLMZ Soru/Cevap'tan hemen sonra canlı yayınla TV8 ekranlarında...