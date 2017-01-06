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İşte Göz6 Büyük Final Tanıtımı!

Survivor'a gidecek son 2 yarışmacı belli oluyor! Survivor'a gidecek son 2 yarışmacı belli oluyor! Göz6 büyük finali, bu akşam CMYLMZ Soru/Cevap'tan hemen sonra canlı yayınla TV8 ekranlarında...
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Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 15:07:00
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