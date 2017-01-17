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İşte Benim Stilim'de Gergin Açılış! "Beni Çıldırtma Sabah Sabah"

İşte Benim Stilim'de podyuma çıkan Niran Yalaz, arkadaşları tarafından sert eleştirilere tutuldu.

İşte Benim Stilim'de podyuma çıkan Niran Yalaz, arkadaşları tarafından sert eleştirilere tutuldu.
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Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 16:16:00
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