İşte Benim Stilim'de Elenen İsim Belli Oldu İşte Benim Stilim'de jürinin ortak kararıyla yarışmaya veda eden isim Melek Özçağan oldu. İşte Benim Stilim'de jürinin ortak kararıyla yarışmaya veda eden isim Melek Özçağan oldu.