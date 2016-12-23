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İşte Benim Stilim 27. Bölüm (22/12/2016)
İşte Benim Stilim yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15: 00'da TV8 ekranlarında.
İşte Benim Stilim yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15: 00'da TV8 ekranlarında.
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[9091249] Acunn.com
İşte Benim Stilim
,
Tv8
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2016 00:07:00
Arda bu kez inanılmaz attı
Suikastçı polisin yakasındaki ayrıntıya dikkat!
Çıtır sevgiliyle Miami kaçamağını fotoğraflar ele verdi
Ölü sayısı 62'ye çıkınca Putin harekete geçti
Dostları en acı gününde yalnız bırakmadı
Suikastçı polis arkasında not bırakmış
Önce şaka zannetti, kargoyu açınca şaşkınlığını gizleyemedi
Sokakta çıplak yürüdü, sadece 12 kişi döndü
Suriye'de şehit olan askerin annesinin adı bir kez daha kahretti
Maç izlemeye geldi, bacak değiştirdikçe "oley" dediler
Sosyal medyada yayınlandı, görenlerin yürekleri parçalandı
Saddam'ın kızı, babasının ölümünün ardından ilk kez konuştu!
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