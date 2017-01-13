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İsmail YK, Yeni Albümü 'Geber'i Hayranlarıyla Buluşturdu

Daha önce söylediği "Allah Belanı Versin" isimli şarkıyla adından fazlasıyla söz ettiren İsmail YK, sözü ve müzikleri kendisine ait 'Geber' isimli albümünü hayranlarının beğenisine sundu.

'Allah Belanı Versin' adlı şarkısıyla ünlenen İsmail YK, 'Geber' adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

"CD SATIŞLARI GELECEKTE OLMAYACAK"

Şarkıcı İsmail YK, müzik sektörünün çok zorlu günler geçirdiğini ve artık yeni satış mecralarının dijital platformlar olduğunu belirterek, "CD satışları gelecekte olmayacak. Herkes dijital albümleri alacak" dedi.

'GEBER'İ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Sözü ve müzikleri kendisine ait albümünün düzenlemesini de kendi yapan şarkıcı, sektörün zorlu günler geçirdiği gerekçesiyle çalışmasını sadece dijital platformlarda görücüye çıkardı.
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Allah (C.C), İsmail Yk, İsmailyk, Almanya, Müzik

Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 12:52:00
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