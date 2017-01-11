İsabetli Atışlarıyla Fenomene Dönüşen Genç

June Saito adlı genç isabetli atışlarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Eline bardağı alıp arkası dönük atışlar yapan genç tam anlamıyla şov yapıyor.

Gün geçmiyor ki sosyal medya da yeni bir olay yaşanmasın ve yeni bir fenomen ortaya çıkmasın. Bu çılgınlığın bizlere yeni hediyesi June Saito oldu.

BU NE RAHATLIK!

Bu genç arkası dönük yaptığı isabetli atışlarla adın söz ettirmeyi başardı. Eline geçirdiği bardakları her seferinde isabetli atan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken genç fenomen oldu.

YİNE GÜNDEMDE

Fenomen gencin videoları sosyal medya hiç eskimeden ve ilgi hiç azalmadan paylaşılmaya devam ediyor bunun yanısıea gündemde kalmayı da sürdürüyor.