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İrem Sak Jüriyi Zorladı

O Ses Türkiye sahnesine çıkan İrem Sak, sözleriyle jüri üyelerine zor anlar yaşattı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan İrem Sak, sözleriyle jüri üyelerine zor anlar yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2016 21:26:00
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