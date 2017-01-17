İngiliz Şarkıcı Lily Allen, Başbakan Theresa May'i Nusret ile Tiye Aldı

Sosyal medya Nusret ile sarsılmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Lily Allen, İngiltere başbakanı Theresa May'in yaptığı açıklamaları Nusret fotoğrafıyla yorumlayarak dalgasını geçti.

Tüm dünyada yayılan 'Nusreting' trendine İngiliz şarkıcı Lily Allen da katıldı. Ünlü müzisyen, bugün Brexit ile ilgili açıklamalar yapan İngiltere başbakanı Theresa May'i Nusret'li paylaşımla yorumladı.

BAŞBAKANI NUSRET'E BENZETTİ

Ülkenin en önemli konusu olan Brexit süreciyle ilgili açıklamalar, başbakan Theresa May'den beklenmekteydi. Bu sürece kayıtsız kalmayan Lily Allen, İngiltere'nin durumunu Nusret'in meşhur olan 'tuz hareketi' videosuyla değerlendirdi. Yorum olarak da "Theresa May ve gelecek bin yılınız" ifadesini kullandı.