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İlk Eleme Konseyinde Neler Yaşandı?

Survivor 2017'nin ilk eleme konseyinde neler yaşandı? Survivor 2017'nin ilk eleme konseyinde neler yaşandı? İşte heyecan dolu o konsey...
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Survivor

Haber Yayın Tarihi: 25.1.2017 01:36:00
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