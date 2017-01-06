İETT Şoförünün Engelli Yakınına Söylediği Sözlere Tepki Yağıyor

İstanbul'da bir İETT şoförünün otobüsüne binmeye çalışan engelli yolcuya "Sana hizmet vermek zorunda değilim" diye azarladığı görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Belediye otobüsü şoförü ile engelli yakını arasında yaşanan tartışma sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan ve belediye otobüsünde çekildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüleri çeken şahsın iddiasına göre olay; 19 F Fındıklı-Kadıköy hattında meydana geldi.

HER ŞEY RAMPA KAPAĞINI AÇMASI İSTEMESİ İLE BAŞLADI

5 Ocak'ta çekilen görüntülerde bir engelli yakını ile otobüs şoförünün tartışması yer alıyor. Otobüs, şoföründen tekerlekli sandalyenin otobüse çıkmasını sağlayan rampa kapağını açmasını isteyen engelli yakını şoförün, "Bunu yapmak zorunda olmadığını" söylemesi ile neye uğradığını şaşırıyor.