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İbrahim'den Şaşırtan Benzetme!

İbrahim Büyükak, stüdyodaki konuğu Eser Yenenler'in yaşlanmış haline benzetti. İbrahim Büyükak, stüdyodaki konuğu Eser Yenenler'in yaşlanmış haline benzetti. Stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.
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İbrahim Büyükak, Eser Yenenler

Haber Yayın Tarihi: 11.1.2017 21:56:00
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