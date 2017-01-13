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Hülya Avşar Yarışmacıya Hayran Kaldı

Hülya Avşar, O Ses Türkiye sahnesine çıkan Mehmet Bilen'in performansına hayran kaldı. Hülya Avşar, O Ses Türkiye sahnesine çıkan Mehmet Bilen'in performansına hayran kaldı.
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Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Bilen, Hülya Avşar, Türkiye

Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 22:36:00
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