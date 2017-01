Hasan Özege ve Aleyna Talınlı'nın Bire Bir Eşleşmesi O Ses Türkiye'de Hadise'nin yarışmacıları Hasan Özege 'When I Was Your Man' şarkısıyla, Aleyna Talınlı ise 'And I'm Telling You' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı. O Ses Türkiye'de Hadise'nin yarışmacıları Hasan Özege 'When I Was Your Man' şarkısıyla, Aleyna Talınlı ise 'And I'm Telling You' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı.

Haber Yayın Tarihi: 20.1.2017 00:07:00

