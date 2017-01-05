Hangimiz Sevmedik'te Selen Soyder'in Yerine Yeliz Kuvancı Getirildi

Selen Soyder'in olaylı bir şekilde ayrıldığı 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde 'Itır' karakterine bundan sonra Yeliz Kuvancı hayat verecek.

TRT'nin aile dizisi 'Hangimiz Sevmedik'ten olaylı bir şekilde ayrılan Selen Soyder'in yerine Sezgi Sena Akay'ın geldiği öne sürülmüştü. Ancak yapım şirketi Yeliz Kuvancı'yla anlaşıldığını açıkladı

İLK TEKLİF SEZGİ SENA AKAY'A

TRT 1'de yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik'in setinde Can Yaman'la kavga eden Selen Soyder'in ekipten ayrılmasının ardından, Itır rolünü canlandırması için Sezgi Sena Akay'a teklif götürüldü.

SETE GİTTİ ANCAK ÇEKİME BAŞLAMADI

Sezgi Sena Akay dizi setine de gitti, ancak çekimlere başlayamadı.