Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Hande Yener'in Doğum Günü Partisinde Tekme Tokat Kıskançlık Kavgası

Hande Yener'in doğum günü partisine katılan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük, kıskançlık nedeniyle birbirleriyle tekme tokat kavga etti.

"Kısmetse Olur" adlı yarışma programıyla adını duyuran Eser West, sevgilisi Cansel Çördük'le Hande Yener'in doğum günü partisine katıldı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜLER

Hande Yener'in önceki akşam Trump Tower'da gerçekleşen doğum günü partisine Survivor'ın yeni yarışmacılarından Eser West ile sevgilisinin tekme tokat kavgası gölge düşürdü.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çift bağırarak birbirlerine hakaretler yağdırdı. West'in mekânın içinde sevgilisini kıskandığı için bir erkekle tartıştığı ardından sevgililerin tekme tokat birbirine girdiği ileri sürüldü.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9163333] Haberler.com

Hande Yener, İngilizce, Survivor, Tokat

Haber Yayın Tarihi: 14.1.2017 19:29:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   