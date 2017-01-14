Hande Yener'in Doğum Günü Partisinde Tekme Tokat Kıskançlık Kavgası

"Kısmetse Olur" adlı yarışma programıyla adını duyuran Eser West, sevgilisi Cansel Çördük'le Hande Yener'in doğum günü partisine katıldı.
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜLER
Hande Yener'in önceki akşam Trump Tower'da gerçekleşen doğum günü partisine Survivor'ın yeni yarışmacılarından Eser West ile sevgilisinin tekme tokat kavgası gölge düşürdü.
TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Çift bağırarak birbirlerine hakaretler yağdırdı. West'in mekânın içinde sevgilisini kıskandığı için bir erkekle tartıştığı ardından sevgililerin tekme tokat birbirine girdiği ileri sürüldü.