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Hadise, Transparan Kıyafetini Eleştirenlere Teşekkür Etti

Hadise, kardeşi tarafından tasarlanan ve eleştirilen transparan kıyafetiyle ilgili "Sizlere çok teşekkür ederiz. En çok satılan elbise olmuş" açıklamasını yaptı.

Özellikle son zamanlarda jüri üyeliği kadar kıyafetleriyle de magazin gündeminde kendisine yer bulan Hadise, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.

ELEŞTİRENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kıyafetleri modacı kardeşi Derya Açıkgöz tarafından tasarlanan Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği transparan kıyafet için kendisini eleştirenlere teşekkür etti.


"EN ÇOK SATILAN ELBİSE OLMUŞ"

Giydiği kıyafetin kardeşine ait sitede en çok satılan kıyafet olduğunu belirten Hadise, "Hani şu üzerimde gördüğünüz elbiseyi eleştirdiniz ya! Sizlere çok teşekkür ederiz.
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Haber Yayın Tarihi: 20.1.2017 12:17:00
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