Hadise, Transparan Kıyafetini Eleştirenlere Teşekkür Etti

Hadise, kardeşi tarafından tasarlanan ve eleştirilen transparan kıyafetiyle ilgili "Sizlere çok teşekkür ederiz. En çok satılan elbise olmuş" açıklamasını yaptı.