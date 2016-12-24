Hadise'nin Öpücüğü Olay Oldu! Şarkı Sırasında... Hasan Özege ile düet yapan Hadise yarışmacıyı sahnede öptü. Hasan Özege ile düet yapan Hadise yarışmacıyı sahnede öptü. Dikkatlerden kaçmayan bu öpücük komik anlara sahne oldu.