Hadise, Hakan Sabancı Hakkında İlk kez Konuştu

Hadise, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarına "O gece güzel bir jest yaptı. Aşk falan yok. Bekarım, biri olursa çekinmem söylerim. Sansanyon yaratmam" şeklinde yanıt verdi.

Hadise önceki gün Forum Kayseri'de düzenlenen etkinlikte sahne adı. Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, Hakan Sabancı ile aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu.

"HAKAN ÇOK GÜZEL BİR JEST YAPTI"

Geçtiğimiz haftalarda Karaköy'de bir mekanda beraber eğlendikten sonra Sabancı'ya ait VIP minibüsle evine dönen Hadise "Hakan sadece güzel bir jest yaptı. Onun dışında bir aşk söz konusu değil" dedi.

"BİRİYLE AŞK YAŞARSAM SÖYLERİM"

Mekan çıkışı basının görüntü almaması için korumaların şemsiye açması sorulunca "Şemsiye projesi benim özellikle yaptığım bir durum değil, anlık gelişen bir olay.