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Hacı Sabancı'nın Sevgilisi Özge Ulusoy: Evlenmeden Aynı Evde Yaşamam

Ünlü iş adamı Hacı Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan Özge Ulusoy, "Hiçbir erkekle aynı evde yaşamadım. Evlenmeden asla yaşamam" diyerek prensiplerinin altını çizdi.

Uzun süredir Hacı Sabancı ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, evlenmeden asla sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını net bir dille ifade etti.

EVLİLİK GÜNDEME GELDİ

Yaklaşık 7 senedir sevgili olan çift, 2013 yılında ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. Özge Ulusoy, bu dönem bir başka iş adamıyla aşk yaşamıştı. Daha sonra tekrardan barışan çiftin uzun süre ilişkileri devam etti. Hal böyle olunca, magazin basını ünlü mankene her fırsatta evliliği soruyor. Evlilikle ilgili yine net konuşmayan Özge Ulusoy, kesin bir dille evlenmeden aynı evde yaşamayacağını belirtmekten çekinmedi.
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Hacı Sabancı, Özge Ulusoy, ulusoy, Manken

Haber Yayın Tarihi: 29.1.2017 15:15:00
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