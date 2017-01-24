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Güzelliği Dillere Destan Polis! Suçlular İsteyerek Teslim Oluyor

32 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti doğumlu Samantha Sepulveda, gündüz suçluların peşinde koşan bir polisken; geceleri ise iç çamaşırı modelliği yapıyor.

Sosyal medyada güzelliğiyle ilgi odağı haline gelen ABD'li polis, The New York Post gazetesine verdiği birbirinden ilginç ifadelerle şaşırtıyor.

VÜCUDUNU KORKUSUZCA SERGİLİYOR

New York'ta yaşayan 32 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti doğumlu Samantha Sepulveda; gündüz suçluların peşinde koşan bir polis, geceyse kusursuz vücudunu korkusuzca sergileyen bir iç çamaşırı modeli.


150 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Kişisel Instagram hesabında 150 bini aşkın takipçisi olan Sepulveda, New York'un resmi kayıtlarına göre geçtiğimiz yıl boyunca tam 143 bin dolar (yaklaşık 537 bin TL) kazandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dominik Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Türk Lirası, İnstagram

Haber Yayın Tarihi: 24.1.2017 14:55:00
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