Güzelliği Dillere Destan Polis! Suçlular İsteyerek Teslim Oluyor

32 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti doğumlu Samantha Sepulveda, gündüz suçluların peşinde koşan bir polisken; geceleri ise iç çamaşırı modelliği yapıyor.