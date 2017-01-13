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Günün Tarz Alan Yarışmacıları Belli Oldu

İşte Benim Stilim'de jürinin kararı ile tarz alan yarışmacılar podyumda yürüyüş yaptılar. İşte Benim Stilim'de jürinin kararı ile tarz alan yarışmacılar podyumda yürüyüş yaptılar.
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Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 20:16:00
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