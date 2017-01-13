Günün Tarz Alan Yarışmacıları Belli Oldu İşte Benim Stilim'de jürinin kararı ile tarz alan yarışmacılar podyumda yürüyüş yaptılar. İşte Benim Stilim'de jürinin kararı ile tarz alan yarışmacılar podyumda yürüyüş yaptılar.