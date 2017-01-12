Günün Tarz Alan Yarışmacıları Belli Oldu İşte Benim Stilim'de jürinin kararı ile iki puan alan yarışmacılar podyumda yürüyüş yaptılar. İşte Benim Stilim'de jürinin kararı ile iki puan alan yarışmacılar podyumda yürüyüş yaptılar.