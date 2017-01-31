Günün Tarz Alan Yarışmacıları Belli Oldu (31/01/2017) İşte Benim Stilim'de jürinin oylarıyla tarz puanı alan yarışmacılar podyumda yürüdü. İşte Benim Stilim'de jürinin oylarıyla tarz puanı alan yarışmacılar podyumda yürüdü.