Günün Tarz Alan Yarışmacıları Belli Oldu (26/01/2017) İşte Benim Stilim'de jürinin oylarıyla tarz puanı alan yarışmacılar podyumda yürüdü. İşte Benim Stilim'de jürinin oylarıyla tarz puanı alan yarışmacılar podyumda yürüdü.

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Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 20:36:00

Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 20:36:00