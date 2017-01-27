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Günün 'Tarz' Alan İsimleri Belli Oldu!

Tarzlarıyla jüriden tam not alan isimler, programın sonunda podyumda yürüdüler. Tarzlarıyla jüriden tam not alan isimler, programın sonunda podyumda yürüdüler...
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Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 19:56:00
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