Günün 'Tarz' Alan İsimleri Belli Oldu! İşte Benim Stilim'in 44. bölümünde jüriden 'tarz' alan isimler podyumda bir kez daha yürüdüler. İşte Benim Stilim'in 44. bölümünde jüriden 'tarz' alan isimler podyumda bir kez daha yürüdüler.

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Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 22:26:00

Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 22:26:00