Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı, Renkli Sayfalar'dan Ayrılıyor

Ekranların reyting rekortmeni magazin programı Renkli Sayfalar'ın hafızalara kazınmış iki sunucusu Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı, Kanal D ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle programdan ayrılıyor.

Kanal D ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın sunduğu 'Renkli Sayfalar' programı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sabah kuşağında yayınlanan magazin programları arasında en çok reyting oranına sahip olan 'Renkli Sayfalar' programının ünlü ekran yüzleri Kanal D ile yollarını ayırma kararı aldı.

YAPIM ŞİRKETİ MÜDAHALE EDİNCE...

Yapım şirketinin programın içeriğini magazin dışı konularla genişletmek istemesi ayrılıkla sonuçlandı. Birlikte 10'ıncı yılını tamamlayan ve magazin programları arasında en çok reyting oranını yakalayan ünlü gazeteciler Gülşen Yüksel Salt Müge Dağıstanlı'nın, şubat ayında programdan ayrılacağı öğrenildi.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9187375] Haberler.Com

Gülşen Yüksel, Kanal D, Sabah

Haber Yayın Tarihi: 22.1.2017 12:40:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   