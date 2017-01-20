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Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan, Doğum Günü Partisinde Kavga Etti

4 yıl önce boşanan Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, oğulları Atlas'ın doğum günü partisinde kavga etti.

7 yıllık evliliklerini 2012'de bitiren Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, önceki gün oğulları Atlas'ın (10) yaş günü partisinde bir araya geldi.

BAKICILARI ATLAS'I DIŞARI ÇIKARDI

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ortaköy Pique Family Club'te yapılan partide, eski karı koca ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında çiftin oğulları Atlas, Ares ve Güney bakıcıları tarafından salondan çıkartıldı.

GÜLBEN'SİZ FOTOĞRAF!

Tartışma İnstagram sayfasına da taşındı.
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Mustafa Erdoğan, Vatan Gazetesi, Mustafa Erdog, Gülben Ergen, İnstagram

Haber Yayın Tarihi: 20.1.2017 09:05:00
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