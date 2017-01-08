Gülben Ergen, Eski Eşinin Evinden Aile Mutluluğunu Paylaştı

Erhan Çelik'le iki yıl süren evliliğini geride bıraktığımız yılın son günlerinde bitiren Gülben Ergen hakkında biten evliliğinin perde arkasında Mustafa Erdoğan'ın aile üzerinden bir türlü eksilmeyen varlığı olduğu iddia ediliyordu. Son olarak Mustafa Erdoğan'ın Gülben Ergen'e, "Evlenmemize gerek yok çocukların mutlu olması adına 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz" tekflinin yapıldığı söylenmişti.
"AİLE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ HİÇ BOZULMADI"
Bu haberler üzerine Gülben Ergen Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.