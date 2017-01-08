Gülben Ergen, Eski Eşinin Evinden Aile Mutluluğunu Paylaştı

Eşi Erhan Çelik'ten ayrılan Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'ın evine giderek, "Özel hayatlarımız ne olursa olsun, önceliğimiz evlatlarımız" mesajı verdi.