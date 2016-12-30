Göz6 Yetmiş Dokuzuncu Bölüm Eleme Oyunu (29/12/2016) Göz6 evinde erkekler ve kızlar eleme oyununda karşı karşıya geldiler. Göz6 evinde erkekler ve kızlar eleme oyununda karşı karşıya geldiler. Eleme oyununu kim kazandı?