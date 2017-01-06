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Göz6 Yarışmacıları Evde Neler Yaşadılar?

Göz6 evinden kimler geldi kimler geçti. Göz6 evinden kimler geldi kimler geçti... Tüm yarışmacıların evde yaşadıkları en önemli anlar büyük finalde ekrana geldi
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Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 23:27:00
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